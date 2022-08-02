Sitelerde kavga var: Aidatlar 8 bin lirayı buldu
İstanbul'da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarına ulaştı. Ortalama aylık 1500 TL'den başlayan aidatlar, bazı semtlerde 8 bin lirayı buluyor.
İstanbul'da site aidatları yönetimlerle konut sahiplerini karşı karşıya getirdi. Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Aylık aidat bedeli ortalama 1500 ila 8 bin lira arasında değişiyor.
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