Şok İddialar! Oktan Keleş: "TUSAŞ Saldırısının Arkasında ABD ve İsrail Var"

25 Ekim 2024 Cuma, 18:30

İSRAİL'İN KURULUŞU VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

İsrail’in 1948’de kuruluşunun dünya siyasetinde oluşturduğu etkileri değerlendiren Oktan Keleş, bu olayın Türkiye açısından yalnızca bir dış politika meselesi olmadığını vurguladı. İsrail’in devletleşme sürecinin hemen öncesinde ve sonrasında Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Keleş, o dönemde yaşanan siyasi gerilimlerin ve kaotik ortamın bugün yaşanan birçok meseleye benzer olduğunu söyledi. İsrail’in kurulmasıyla başlayan süreçte Türkiye’nin bölgesel siyasette bir denge unsuru olmaktan çıkarılmaya çalışıldığını savunan Keleş, 1948-49 döneminde Nuri Killigil gibi önemli şahsiyetlerin hedef alınmasının ve yaşanan patlamaların bu amaç doğrultusunda yapıldığını iddia etti.

"TUSAŞ SALDIRISI BİR MESAJ NİTELİĞİNDE"

Programın en dikkat çekici konularından biri Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı oldu. Keleş, saldırının arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu iddia ederek, olayın Türkiye'ye bir mesaj niteliği taşıdığını savundu. Türkiye'nin Rusya ile Çin gibi ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Batı'yı rahatsız ettiğini belirten Keleş, "Bu saldırı, Türkiye'ye 'NATO'ya bağlı bir ülke olarak Rusya ve Çin ile yakınlaşamazsınız' mesajı vermek için düzenlendi." dedi. Keleş ayrıca, saldırının zamanlamasına ve yer ismine de dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazan’daki BRICS toplantısına gittiği gün saldırının Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapıldığını vurguladı.

"BAHÇELİ DEVLET DEĞİLDİR SADECE İSMİ DEVLETTİR"

Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye getirilmesi tartışmaları da programda geniş yer buldu. Keleş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki çıkışını "Türkiye'de Abdullah Öcalan üzerinden bir algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Keleş, bu çıkışın toplumda kutuplaşmayı artırmayı ve yaklaşan seçimler öncesinde siyasi hesaplara hizmet etmeyi amaçladığını savundu.

Bahçeli’nin bütün Türk milleti adına bu yetkiyi ve cüreti nereden aldığını soran Keleş, “Hep bir ezoterik mit yaratıldı. Bahçeli diyorsa kesin bir bildiği vardır. Bahçeli diyorsa o devletini, milletini çok sever. İşte yıllardan beri bildiği, gelinen nokta bu oldu. En son Abdullah Öcalan denilen İmralı canisini meclise çağırdı. DEM’liler bile cesaret edip bunu söyleyemezdi.” dedi.

“Bahçeli devlet değildir sadece ismi devlettir” diyen Keleş, Bahçeli’nin bu sözleri söyleme yetkisi olmadığının altını çizdi.

"ABD İLE İLİŞKİLER SORGULANMALI"

Türkiye'nin dış politikasına da değinen Keleş, ABD ile ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, ABD'nin Türkiye'nin çıkarlarını gözetmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Keleş, Türkiye'nin daha bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiğini savundu. NATO'nun Türkiye'yi ne kadar koruduğu konusunun da tartışmaya açılması gerektiğini belirten Keleş, "ABD ile ilişkilerimiz sorgulanmalıdır. NATO'nun Türkiye'yi ne kadar koruduğu tartışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İÇ GÜVENLİK VE MÜLTECİ SORUNU

Türkiye’nin yalnızca dış politikada değil, aynı zamanda iç güvenlik alanında da büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Oktan Keleş, ülkede giderek artan mülteci sayısının güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Türkiye'deki mülteci nüfusunun ciddi bir demografik değişime yol açtığını söyleyen Keleş, bu durumun olası bir iç çatışma ihtimalini artırabileceğini dile getirdi. Mülteci nüfusunun güvenlik açığı yaratabileceği konusunda uyarıda bulunan Keleş, “10 milyon civarında mültecinin kontrolsüz bir şekilde ülke içinde dolaşması, Türkiye'nin demografik yapısını ve güvenlik sistemini tehdit ediyor. Bu durum, ileride daha büyük sorunlara yol açabilir,” ifadelerini kullandı.