Sokak, Diyarbakır'da öldürülen Narin için tek ses oldu: Erdoğan'a sorsunlar!
Diyarbakır'da aniden kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Cumhuriyet TV mikrofonunu yurttaşlara uzattı.
Küçük çocuk, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin'i arama çalışmaları sürerken kamuoyuna çeşitli iddialar yansıdı. 19 gün sonunda Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yaptığı "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" açıklaması öfkeleri ve tepkileri beraberinde getirdi.
Küçük çocuğun neden ve kim tarafından öldürüldüğü hala araştırılırken Cumhuriyet TV mikrofonu yurttaşa uzattı.
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