Sokak röportajında AKP'li ve CHP'li yurttaşlar karşı karşıya geldi

25 Nisan 2023 Salı, 18:00

Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş, İstanbul Eyüp'te seçimin nabzını tuttu.

Yurttaşlara 'Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?' diye soran Karataş, sokakta çıkan tartışmayı da gözlemledi.