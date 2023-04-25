Sokak röportajında AKP'li ve CHP'li yurttaşlar karşı karşıya geldi
Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş, İstanbul Eyüp'te seçimin nabzını tuttu.
Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş, İstanbul Eyüp'te seçimin nabzını tuttu.
Yurttaşlara 'Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?' diye soran Karataş, sokakta çıkan tartışmayı da gözlemledi.
Video Haberler
- Cumhuriyet TV' de sokak röportajında bu hafta
- Türkiye genelindeki barolar seçim güvenliği için hazır!
- İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
- Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'a bu hafta
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Et pişirirken tencereye 1 kaşık eklenmeli
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'