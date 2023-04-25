Sokak röportajında AKP'li ve CHP'li yurttaşlar karşı karşıya geldi

Abone Ol google-news

Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş, İstanbul Eyüp'te seçimin nabzını tuttu.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2023 Salı, 18:00

Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş, İstanbul Eyüp'te seçimin nabzını tuttu.

Yurttaşlara 'Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?' diye soran Karataş, sokakta çıkan tartışmayı da gözlemledi.

sokak sokak röportajı Röportaj

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler