Sokak röportajında skandal sözler: Kadın-erkek eşitliğine karşı çıktı, şeriatı böyle savundu!

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Sokak röportajında skandal sözler

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2024 Pazar, 10:10





Sokak röportajında skandal sözler: Kadın-erkek eşitliğine karşı çıktı, şeriatı böyle savundu!

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