Sokaktan İnstagram engeline tepki yağdı!

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İnstagram'a yönelik erişim engeli devam ediyor. Engelin ne zaman kaldırılacağı ve uygulamanın aktif hale geleceği ise merak konusu. Yurttaşlar Cumhuriyet Tv'ye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2024 Salı, 17:06

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından, İnstagram'a uygulanan erişim engeli 109 saattir devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile İnstagram yönetimi arasındaki görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Yurttaşların İnstagram'a uygulanan erişim engeline tepkileri röportaja damga vurdu.

Instagram erişim engeli BTK erişim yasağı ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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