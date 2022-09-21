Son 30 lirasıyla Kazı-Kazan aldı, 2 milyon lira ikramiye çıktı

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Tokat'ta işçi emeklisi Dursun Koçyiğit (49), Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek cebindeki son 30 lirasıyla aldığı Kazı-Kazan 'Milyonerler Kulübü' adlı kupondan 2 milyon lira ikramiye kazandı.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Dursun Koçyiğit, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek, cebinde kalan son 30 lirasıyla'Milyonerler Kulübü' adı verilen Kazı Kazan kuponu satın aldı. Bayide aldığı kuponu kazımaya başlayan Koçyiğit, 2 milyon liralık Ikramiye kazandığını gördü. Bayiye kuponu teyit ettiren Koçyiğit, büyük mutluluk yaşadı.

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