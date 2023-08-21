Soyadı Kanunu ile beklenen değişiklikleri CHP’li Nalıaka anlattı: ‘Kadınlar kendi yaşantılarını düzenleyebilecekler’

21 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:34

Kadının evlendiği kişinin soyadını almasını hükmeden Medeni Kanun’un 187. Maddesi Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada bu düzenlemenin seçim döneminde AKP’nin demokratikmiş gibi görünme çabalarından biri olduğunu ifade etti. Nazlıaka, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bizim Taliban ile ters düşen yanımız yok” sözlerini hatırlattı. Ancak bu düzenlemenin geç kalınmış bir düzenleme olsa dahi kadınların kendi yaşantılarını düzenleyebileceğine dikkat çekti.



