Soyadı Kanunu ile beklenen değişiklikleri CHP’li Nalıaka anlattı: ‘Kadınlar kendi yaşantılarını düzenleyebilecekler’

Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi ‘Kadının evlendiği kişinin soyadını almasını’ hükmeden kanunun iptaline karar verdi. Tarihi kararın sosyal hayatta yaratacağı değişikliği CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet TV’ye anlattı. Nazlıaka bunun gecikmiş bir karar olduğunun altını çizerken “kadınlar kendi yaşantılarını düzenleyebilecek” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:34

Kadının evlendiği kişinin soyadını almasını hükmeden Medeni Kanun’un 187. Maddesi Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada bu düzenlemenin seçim döneminde AKP’nin demokratikmiş gibi görünme çabalarından biri olduğunu ifade etti. Nazlıaka, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bizim Taliban ile ters düşen yanımız yok” sözlerini hatırlattı. Ancak bu düzenlemenin geç kalınmış bir düzenleme olsa dahi kadınların kendi yaşantılarını düzenleyebileceğine dikkat çekti.


aylin nazlıaka CHP Kadın Kolları CHP soyadı Türk Medeni Kanunu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler