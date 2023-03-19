Su baskınlarını engelleyen sistem: Yağmur suyu tahliyesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde geçmiş yıllarda yağış nedeniyle su baskını yaşanan tarım arazileri, motorlu pompalarla yapılan yağmur suyu tahliye sistemi sayesinde daha güvenli hale geldi.
Kentte 2018 yılında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 bin dönüm arazinin su altında kalmasının üzerine bölgedeki motorlu tahliye pompalarının sayısı (DSİ) ekipleri tarafından artırıldı.
Bölgede kurulan yağmur suyu tahliye sistemi sayesinde 5 yıldır herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çiftçiyi sevindirdi.
Kulak Mahallesi Muhtarı Necati Şen,"DSİ tarafından yapılan bu hizmet bizlere son derece fayda sağlıyor. Sel gelecek, seralarımızı dağıtacak, sular altında bırakacak diye endişe duyardık. Çok şükür bu sıkıntıyı bu motorlar sayesinde yaşamıyoruz'' dedi.
Çiftçi İsmail Ercan ise "Bu motorlar olmadan önce seralarımızı tarlalarımızı hatta evlerimizi sel alırdı. Bu gördüğünüz seraların içine çok kez kayıkla girdik, Allah'a şükür bu motorlar sayesinde artık böyle bir felaketi yaşamadık. Allah yapanlardan razı olsun'' diye konuştu.
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