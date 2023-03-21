Şükran Soner'in bu haftaki konuğu Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak ; "Türkiye'de demokrasinin en zayıf halkası özgürlüklerin başında da düşünce özgürlüğü gelir "
Şükran Soner'in bu haftaki konuğu Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak
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