Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
Sultangazi'de, iki arkadaş kaldırımda beklediği sırada bir binanın en üst katındaki balkondan saksı düştü. İki arkadaşın kafasının önünden teğet geçen saksı, düşerek parçalandı. O anlar kameraya yansırken, iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, 7 Eylül Çarşamba günü saat 11.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Uğurel, sokakta kendisini bekleyen arkadaşı Mehmet Özcan'ın yanına geldi. İki arkadaş kaldırımda beklediği esnada beş katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki saksı düştü. Düşen saksı, iki arkadaşın kafasının önünden yere düştü. İki arkadaş, teğet geçen saksının düşmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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