Sultangazi'de siparişi hazırlanırken şarjdaki telefonu çaldı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:27

Olay, geçen pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde caddedeki çiğ köfteciye gelen kişi, sipariş verdi. Babası Hamza Badı'ya yardım etmek için tezgaha geçen küçük çocuk başka bir müşteriyle ilgilenirken, şüpheli şarja takılı olan cep telefonunu fark etti.

Telefonun olduğu bölüme yönelen şüpheli, konuşarak çocuğu oyaladı. İçerideki müşterinin ayrılmasıyla şüpheli bir porsiyon çiğ köfte siparişi verdi. Çocuğun siparişi hazırladığı sırada şüpheli masada şarja takılı cep telefonunu çaldı.

Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan şüpheli, kayıplara karıştı. Şüpheliyi dışarıda görmeyen çocuk telefonun da yerinde olmadığını fark etti.



