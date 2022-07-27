Sultangazi'de siparişi hazırlanırken şarjdaki telefonu çaldı
Sultangazi'de, çiğ köfte dükkanında verdiği sipariş hazırlanırken çalışana ait şarja takılı cep telefonunu çalan şüpheli, sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde caddedeki çiğ köfteciye gelen kişi, sipariş verdi. Babası Hamza Badı'ya yardım etmek için tezgaha geçen küçük çocuk başka bir müşteriyle ilgilenirken, şüpheli şarja takılı olan cep telefonunu fark etti.
Telefonun olduğu bölüme yönelen şüpheli, konuşarak çocuğu oyaladı. İçerideki müşterinin ayrılmasıyla şüpheli bir porsiyon çiğ köfte siparişi verdi. Çocuğun siparişi hazırladığı sırada şüpheli masada şarja takılı cep telefonunu çaldı.
Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan şüpheli, kayıplara karıştı. Şüpheliyi dışarıda görmeyen çocuk telefonun da yerinde olmadığını fark etti.
Video Haberler
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
- Suriye'den dikkat çeken hamle
- Dolar/TL'de yeniden yeni zirve kaydedildi
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- Driftçi sürücü trafikten men edildi
- Avcılar'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Kafede 'husumet' kavgası: 1 yaralı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- Özışık 15 ay aradan sonra açıklama yaptı