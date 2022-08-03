Tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul Boğazı'nda

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:52

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

DENETİMLER SONA ERDİ

Razoni isimli gemide saat 10.00’da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen ‘Razoni’ Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerek İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN BEYRUT'A...

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek olan gemi, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana doğru hareket ediyor.