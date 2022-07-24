Taksim'de kabus gecesi: Cinsel ilişki vaadiyle geldikleri binada biber gazıyla gasbedildiler

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İstanbul Taksim’de yabancı uyruklu iki şahıs, iddiaya göre cinsel ilişki için anlaştığı iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. Yaklaşık 350 bin euro ve kol saatlerini çalan iki kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 12:59

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı.

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