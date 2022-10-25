Tamire alınan telefonun bataryası patladı
İzmit'te, arızalı bir telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. Alev alan telefonu söndürmek isteyen Mehmet Doğanay'ın parmaklarında yanık oluşurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi Dar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Teknisyen Mehmet Doğanay'ın telefonu tamir ettiği sırada, tezgahta bulunan arızalı bir telefonun bataryası patladı. Telefon alev alırken, teknisyen Mehmet Doğanay yere attığı telefonu söndürdü. Telefonu söndürmeye çalışan Doğanay'ın parmaklarında yanıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını anlatan iş yeri sahibi Vezir Ekin, Teknisyen arkadaşımız tamire gelen telefonu kenara koyuyor. Elinde çalıştığı başka bir cihaz varken patlama yaşanıyor. Patlayan telefon da batarya şişme şikayetiyle gelmişti, kullanıcı da bataryasını değiştirmemizi istemişti bizden. O esnada birden patladı ve alev aldı. Ben o sıra kapının önündeydim, alevi görünce direkt yangın tüpünü alıp geldim. Zaten arkadaşımız cihazı yere atıp hava ile temasını kesiyor. Elinde yanıklar olduğu için bugün çalışmıyor. Bir telefonun bataryası uzun süre dayanmıyorsa ya da şişme belirtisi gösteriyorsa mutlaka o batarya değişmeli dedi.
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