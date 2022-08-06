Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk: Şoföre sinirlenip kaputa oturdu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:30

Sarıyer'de Tunay Çağla, geçen salı günü saat 18.30 sıralarında kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine doğru motosikletiyle ilerlerken, önündeki taksinin sürücüsünün kolunu elini camdan çıkararak sigara içtiğini fark etti.

'KOLUNU SARKITMA' TARTIŞMASI

Tunay Çağla, bunun üzerine Şat'a hızlı gelen motosikletlilerin koluna çarpabileceğini söyledi. Uyarının ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Taksi sürücüsü Yasin Şat'ın kendisini sıkıştırdığını iddia eden Tunay Çağla motosikletinden inerek taksinin yanına gitti. Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Çağla, polisi arayacağını söyledi.

TAKSİNİN KAPUTUNUN ÜZERİNE ÇIKTI

Çağla'nın polisi arayacağını duyan Yasin Şat ve Soner Şat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı.

Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı. Yasin Şat, kullandığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken Tunay Çağla ise polise giderek şikayetçi oldu.