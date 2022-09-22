Tavuk ile çocuğun dostluğu gülümsetti
Ağrı’da okul ödevlerini yaparken bir yandan da arkadaşlık yaptığı tavuğa ders anlatan küçük kız gülümsetti.
Ağrı’da, evlerinin bahçesinde besledikleri tavukla arkadaşlık kuran küçük kızın okul dönüşü, yanına oturttuğu tavuğa ders anlattığı görüntüler gülümsetti.
Yanına aldığı atıştırmalıkları bir yandan tavuğuna yedirip bir yandan da ona hikaye okuyan küçük kız ile onu masa başında sakince dinleyen tavuğun dostluğu ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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