Tekirdağ’da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağışla beraber birçok işyeri ve evi su bastı. Yağış sonrası jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede şahısların beyanına göre 160 bin liralık zarar oluştuğu ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarından sonra Tekirdağ’da sabahın erken saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
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