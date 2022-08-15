Tekirdağ’da birçok işyerini su bastı: 160 bin liralık hasar var

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağışla beraber birçok işyeri ve evi su bastı. Yağış sonrası jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede şahısların beyanına göre 160 bin liralık zarar oluştuğu ifade edildi.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarından sonra Tekirdağ’da sabahın erken saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

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