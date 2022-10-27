Teknoloji geliştikçe antikanın tanımı da değişiyor
Afyonkarahisar’da 17. yüzyıldan bu yana tarihi dokusuyla yıllara meydan okuyan ve yaşanmışlıklarla dolu objelere ev sahipliği yapan Taşhan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Afyonkarahisar'da Tarihi Taşhan Çarşısı'nda bulunan antikacı İhsan Soysal, antikacıların zamanla nostaljik objeler bulunduran mekanlar haline geldiğini söyledi. Gelişen teknoloji ile birlikte “antika”nın tanımının da değiştiğini söyleyen Soysal, artık 1960’ların, 1970’lerin nostaljik objelerinin de antika olarak görüldüğünü belirtti.
Soysal, antikacıların nostalji dükkanlarına dönüştüğünü söyleyerek şöyle konuştu:
“Artık eski antikacı kavramından ziyade nostaljik ürünler dükkanı haline geldik. Çünkü bir objenin antika olabilmesi için en az 80- 100 yılı geçmesi gerekiyor. Fakat 1970’lerin 1960’ların eşyaları da hızlıca gelişen teknolojinin nostaljik ürünler oldu. Birçok objeler var. Afyon’da bakırcılık çok gelişkin, Afyon kaması meşhur o yüzden bu tür ürünler her zaman revaçta. Afyon güğümleri var bakır olarak, yöresel dokuma kilimler, gelinlikler var. Ben eski kıyafetler ilgi duyuyorum. Çok renkli oluyor ve gerçekten el emeğiyle oluşturulmuş kıyafetler.”
“Antika bir kültürdür” diyen Soysal; düzenledikleri müzayedelerle, meraklıları ile antikaları buluşturduklarını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:
“Antika bir kültürdür, geçmişine değer veren, tarihine değer veren insanların biriktirdiği objeler antika koleksiyonunu oluşturuyor. Taşhan’da biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Zaman zamanda antika müzayedeleri yapıyoruz. Bu hafta pazar günü kitap mezatımız var. Önümüzdeki hafta antika mezatımız var. Antika severleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Çünkü antika gerçekten farklı duygusal bir objedir. Geçmişin izlerini taşıyan malzemeler. Geçmişimize değer vermeye ve geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz.”
Video Haberler
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- 'O senin kapasite problemin'
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı
- Milyoner'de gündem olan soru: Seyirci bilemedi
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti