"Teknolojik dışa bağımlılıkta ilk önlem: Mühendislerimizi rakiplerimize kaptırmayalım."
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Sezer oldu
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