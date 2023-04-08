"Teknolojik dışa bağımlılıkta ilk önlem: Mühendislerimizi rakiplerimize kaptırmayalım."

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Sezer oldu

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2023 Cumartesi, 13:42


cumhuriyet tv Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin şahin aybek

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