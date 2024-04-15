Teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldılar; o anları anlattı

15 Nisan 2024 Pazartesi, 14:20













Antalya'da teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılan hemşire Rabia Küçük (51) ile üniversitesi öğrencisi kızı Nur Çeken (19), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ölümle burun buruna 5,5 saat geçirdiklerini söyleyen Rabia Küçük, "Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem" dedi. Video çekerken kaza anını kaydeden Nur Çeken ise birden sarsılmaya başladıklarını ve çok korktuğunu söyledi.