Telefon almak isterken 3 kez dolandırıldı: İlk gönderdiğim parayı kurtarmak için ödeme yaptım...

22 Ağustos 2023 Salı, 17:30

İstanbul’da güvenilir bir online satış platformuna ikinci el telefon ilanı koyan dolandırıcılar, ürünü almak için kendilerine ulaşan vatandaşı dolandırdı.

2'nci el telefon almak isteyen vatandaş, güvenilir siteden görüp aradığı şahsın kendi kopyaladıkları sitenin linkini göndermesi üzerine 3 kez ödeme yaptı.

Dolandırıldığını anlayan mağdur savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.