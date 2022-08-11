TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

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TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı.

AA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:36

TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halindeki A.T'nin kullandığı 34 NA 660 plakalı otomobil, Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi mevkisinde, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

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