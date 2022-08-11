TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halindeki A.T'nin kullandığı 34 NA 660 plakalı otomobil, Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi mevkisinde, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
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