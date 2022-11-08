Tozlu araç camlarında resim çiziyor

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Hatay'da öğretmenlik yapan Beyza Topaloğlu, geçtiği cadde ve sokaklarda gördüğü tozlu araç camlarını tuval gibi kullanıp, resim çiziyor. Topaloğlu’nun parmağıyla tozu silerek yaptığı resimler, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 07:00

Reyhanlı ilçesinde bir okulda din kültürü öğretmenliği yapan Beyza Topaloğlu, resim hobisine farklı bir boyut kazandırdı. Topaloğlu, cadde ve sokaklarda gördüğü araçların tozlu camlarına kağıda bile yapılması zor olan insan ve hayvan portreleri çiziyor.

Resim çizmeye küçük yaşta başladığını söyleyen Beyza Topaloğlu, ''Resim çizmeye küçükken derste öğretmeni dinlerken defterimi karalamakla başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Yağlı boya tablolar yapmaya başladım. Tuval ve malzemelerine zam gelince ara vermek zorunda kaldım'' diye konuştu.

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