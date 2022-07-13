Trabzon’da "katil salyangoz" istilası

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:16

Trabzon’da tarım ürünlerinde ’Vampir kelebek’ ve ’Drakula’nın ardından ’katil salyangoz’ ya da ’İspanyol salyangozu’ olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası yaşanıyor. Özellikle Düzköy ilçesindeki her mahallede varlığını gösteren katil salyangoz tarım ürünlerini tehdit ediyor. Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasülye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor. Yaklaşık 4 yıldır ilçede etkisini gösteren salyangoz türü ile mücadele etmeye çalışan yöre sakinleri yetkililerden yardım istiyor. Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor.

DİĞER MAHALLELERDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Düzköy ilçesindeki Yenimahalle muhtarı Halil Aydın, İspanyol salyangozu ile 3-4 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, “İspanyol salyangozu diğer adıyla katil salyangoz olarak bilinen canlı 3-4 yıldan beri bölgemizde görüldü, 3-4 yıldır da bu zararlı ile mücadele ediyoruz. Diğer mahallelerin hepsinde de görülmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde üreyen işgalci bir zararlı. Bununla ilgili tam olarak bilimsel bir çalışma yapılmadı mavi bir ilaç vuruyoruz. Yağmurlu, çiseli havalarda tamamen saldırıya geçiyor. Güneşli, kuru havalarda görülmüyor toprağa girip kayboluyor. Dolayısıyla bu zararlı ile ilgili fazla bir bilgi sahibi değiliz. En büyük zararı büyümekte olan patates, fasulye, lahanaya veriyor. Diğer sebzelere de zarar veriyor ancak en çok zararı patates, fasulye, lahanaya veriyor. Bu konuda fazla bilgimiz yok 3-4 yıldır bu zararlı ile mücadele veriyoruz" dedi.



