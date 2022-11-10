Trafiği umursamayıp yol ortasında göbek attı

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Başkent'te bir kişi, yoğun trafiğe aldırmayarak yol ortasında oynamaya başladı. Hem güldüren hem de endişe veren o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Çankaya’nın Sıhhiye semtinde sabah saatlerinde bir vatandaş, trafiğe aldırış etmeden yol ortasında oynamaya başladı. Yanından geçen araçların arasında tehlikeli oyununu dakikalarca sürdüren kişinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Başkent Trafik yol ortası

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