Trafikte kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
Trafikte kahkahaya boğan kaza
Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.
Video Haberler
- Pes dedirten çağrı!
- Trafikte kahkahaya boğan kaza
- Ali Erbaş'ın makam aracı Meclis gündeminde!
- İmamoğlu Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti
- Özel ile Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü
- Türkiye tarihi davaya müdahil oldu!
- Aşı karşıtlarına kötü haber!
- İstenilen gramda yapılıyor, gün geçtikçe rağbet artıyor
- Kimi sigara basıyor kimi kolonya döküyor
- Özel'den '1 Mayıs' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Karayolunda çırılçıplak dolaştı!
- Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…
- Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları...
- 'Hayalet öğrenciler'
- ‘Değişim’ için tarihi belirledi!
- İşte Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
- En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor
- Taylan'dan eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'e gönderme
- Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
- İşte banka banka konut kredisi faizleri