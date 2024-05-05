Trafikte kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

05 Mayıs 2024 Pazar, 16:47













Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.