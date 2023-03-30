Trafikteki yan yan seyreden cipi gören sürücüler, gözlerine inanamadı

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Bursa'da yan yan giden cip, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

İHA
30 Mart 2023 Perşembe, 11:41

Olay, merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti.

Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa otomobil Trafik

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