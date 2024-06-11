TRT'deki 'meme' krizinin merkezindeydi! Nazlıcan İrem Köroğlu neler yaşadığını ilk kez anlattı

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TRT'deki 'meme' krizinin merkezindeydi! Nazlıcan İrem Köroğlu neler yaşadığını ilk kez anlattı

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2024 Salı, 13:03





Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3 Haziran'da ABD'ye karşı Milletler Ligi'nde oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta, yaşadığı sevinç gösterisi ile Türkiye'nin gündemine oturan ve taciz mesajlarının hedefi olan Nazlıcan İrem Köroğlu, o güne dair neler yaşadığını anlattı.

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