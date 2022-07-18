TTB’den doktorları hedef gösteren imam hakkında suç duyurusu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya'da öldürülmesi nedeniyle 7-8 Temmuz'da yapılan iş bırakma eylemlerine katılan hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında 12 Temmuz’da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB); Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında 6 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da yapılan iş bırakma eylemi üzerinden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını Cuma hutbesinde hedef göstererek nefret söylemi üreten Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında 12 Temmuz’da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Video Haberler
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor