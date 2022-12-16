Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir sokak köpeği, kediyi emzirdi.
Pülümür ilçesine bağlı Mutu bölgesinde bir sokak köpeği, kediyi emzirirken görüntülendi.
Köpeğin, kedinin rahat emebilmesi için sırt üstü yattığı görüldü.
Olaya tanıklık eden Hıdır Eren, "Bir köpeğin bir kediyi emzirdiğini gördük. Doğal olarak hayvanların dostluk kurabileceklerine şahit olduk. Bu da çok anlamlı bir şey" diye konuştu. Hayvanların acıktıklarında paylaştıklarını ve birbirlerine yardımcı olduğunu söyleyen Eren, "Bu da güzel bir olay" dedi.
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