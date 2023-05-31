Tur teknesi, Galata Köprüsü'ne çarptı

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Tur teknesi, Galata Köprüsü'ne çarptı işte o anlar...

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 14:48


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