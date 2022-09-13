Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon
Antalya'da poşette taşıdıkları imitasyon parfümleri, 'orijinal', 'gümrük kaçağı olduğu için ucuz' gibi yalanlarla turistlere satmaya çalışanlara zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Sivil ekibin yakaladığı satıcı, kısa süreli şaşkınlığın ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. Operasyonu çevredekiler de şaşkın bakışlarla izledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentte turistlerin yoğun olduğu bölgelerde imitasyon parfüm satanların yakalanması için çalışmalarını artırdı. Çanta ve poşet içinde taşıdıkları imitasyon parfümleri caddelerde, turistik yerlerde insanları kandırarak satmaya çalışanların yakalanması için ekipler sık sık operasyon gerçekleştiriyor. Satıcıları genellikle Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Üçkapılar, Kazım Özalp Caddesi ile Işıklar Caddesi'nde yakalayan sivil ve resmi zabıta ekipleri, imitasyon parfümlere el koyup tutanak hazırladıktan sonra imha edilmesi için belediyenin ilgili birimine gönderiyor.
POŞETTE TAŞIYIP, 'ORİJİNAL' YALANIYLA KANDIRIYORLAR
Zabıtanın Kazım Özalp Caddesi'nde yaptığı operasyonda poşette taşıdıkları imitasyon parfümü satmak için turistle sohbet eden 2 satıcıdan biri sivil ekibi fark edip kaçtı. Yakalanan satıcı ise kısa süreli şaşkınlığın ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. Satıcının yakalanmasını çevredekiler de şaşkın bakışlarla izledi. İmitasyon parfüm satanların genellikle ürünlerin 'orjinal' ya da 'gümrük kaçağı' olduğu yalanıyla insanları kandırdığı belirtildi.
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