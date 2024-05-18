Turizm fakültesi öğrencileri sektörde çalışmayı istiyor mu?

18 Mayıs 2024 Cumartesi, 10:17













Turizmde istihdam sorunu hem Turizm İşletmeleri sahipleri hem de yöneticileri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. İstihdam ofisleri ile yurtdışından turizm personeli temin edilerek istihdam açığı kapatılmaya çalışılerken turizmin lokomotif şehri Antalya’da Türkiye'nin önde gelen turizm fakültesi'nin bulunduğu Akdeniz Üniversitesi'ne gittik, öğrencilere sorduk: Turizm sektöründe çalışmayı düşünüyor musunuz? Cevaplar ve nedenler turizm alanında politika üreticileri tarafından dikkate alınmaya/ kulak vermeye değer.