"Türkiye bir "SINAV" yeri mi?
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya oldu.
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