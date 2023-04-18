"Türkiye bir "SINAV" yeri mi?

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2023 Salı, 17:34


cumhuriyet tv Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin şahin aybek

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