Türkiye'de Alzheimer artışı! Niteliksiz eğitim hastalığı tetikliyor mu?
Alzheimer hem Türkiye'de, hem de dünyada artış gösteriyor. Cumhuriyet TV dikkat çeken bu artışı, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Başar Bilgiç'e sordu.
Cumhuriyet TV'de yayımlanan Gündem Özel programının konuğu, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Başar Bilgiç oldu. Açıklanan veriler ile ortaya çıkan, alzheimer'deki artışın sebeplerini anlatan Bilgiç, hastalığın birçok sebepten ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle genetik faktörlerin etkisi, düşük hayat kalitesi hastalığı hızlandırırken, sosyal bir yaşam sürmenin oldukça önemli olduğunu ifade ediyor.
Niteliksiz eğitimin de hastalığın ortaya çıkmasında büyük bir etkisi olduğunu belirten Bilgiç, entelektüel uğraşların, sosyal bir yaşamın, sağlıklı beslenmenin ve stresten uzak bir yaşam sürmenin hastalığı önleyebildiğini söylüyor.
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