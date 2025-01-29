Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor: Yargı, muhalifleri dizayn etme aracı mı?

29 Ocak 2025 Çarşamba, 13:44

MUHALİFLERE YÖNELİK BASKI ARTIYOR

Son günlerde gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, Türkiye’de basına yönelik baskının ne denli yoğunlaştığını bir kez daha gösterdi. Bunun yanı sıra, CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarının tutuklanması, DEM Parti’li belediyelere kayyum atanması ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, baskının farklı kesimlere yayıldığını gösteriyor.

Doç. Dr. Fatih Yaşlı’ya göre, iktidar yargıyı bir "sopa" olarak kullanarak muhalifleri sindirmeye çalışıyor. Bu yöntem, geçmişte Ergenekon ve Balyoz davalarında da benzer şekilde uygulanmıştı. Ancak bu sefer farklı bir tablo var: “O dönemde Ergenekon adı altında bir örgüt yaratılmış ve farklı kesimler bu örgütün üyesi olmakla suçlanmıştı. Bugün ise herkes için farklı suçlamalar icat ediliyor” diyen Yaşlı, bu sürecin temel amacının iktidarın bekâsını sağlamak olduğunu vurguladı.

HEDEFTE KİM VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” ifadesiyle işaret ettiği isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak yorumlanıyor. İmamoğlu hakkında son günlerde yeni soruşturmaların açılması ve geçmiş davalarının devam etmesi, iktidarın onu siyasi yasak ile saf dışı bırakmayı planladığı iddialarını güçlendiriyor.

Yaşlı, “İmamoğlu’nun siyasi yasakla engellenmesi mümkün ancak iktidar bunun kamuoyunda yaratacağı etkiyi de hesaplıyor. Bir diğer seçenek de muhalefeti bölerek İmamoğlu’nun karşısına birden fazla aday çıkartmak” dedi. Özellikle milliyetçi partilerin kendi adaylarını çıkararak muhalefetin parçalanmasını sağlayabileceği ihtimali üzerinde durdu.

MUHALEFET İÇIN KRİTİK SÜREÇ

Yaşlı, muhalefetin bu baskılara karşı etkin bir strateji geliştirmesi gerektiğini belirtti. “Eğer muhalefet, halkı siyasete daha aktif katacak bir yol izlemezse, iktidar bu rejim inşasını tamamlayabilir” diyen Yaşlı, özellikle ekonomik kriz ve adil bölüşüm konularının muhalefetin ana gündemi olması gerektiğini vurguladı.