Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:08

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona gelindi. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

3 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğuna sahip Tekkale Viyadüğü?nün yanı sıra Şilenkar Viyadüğü ile Yusufeli Barajı Viyadüğünde çalışmalar tamamlandı. İşaret ve yön levhaları yerleştirilen viyadükler, vatandaşların kullanımı açıldı.

Kentteki bir başka viyadük olan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona gelindi. İlçeyi Karadeniz'e ve doğuya bağlayan şehrin içine kurulan viyadüğün ayaklarında yapılan çalışma tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çalışmaları sürdürülüyor. 'Yeni kurulan ilçe merkezinin gerdanlığı' olarak nitelendirilen viyadük, görünümüyle Boğaz Köprüsü?nü andırıyor. Viyadükteki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.