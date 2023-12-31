Türkiye'nin gözdesi Pamukkale, 2023'te turist akınına uğradı!
Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi 2023'te 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.
2022 yılında 1 milyon 850 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale, kendi rekorunu kırdı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla bu rakamın 2024 yılında daha da artacağını söyledi.
Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden 'beyaz cennet' Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu da ziyaretçilerine tarihi sütunlar arasında yüzme deneyimini yaşama fırsatı sağlıyor. Pamukkale'yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. Pamukkale'yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında 1 milyon 850 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'nin böylelikle kendi rekorunu kırdığı belirtildi. Ayrıca Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin ışıklandırılıp, gece müzeciliğine açılmasının ardından bölgeye daha fazla turistin ziyaret edeceği düşünülüyor.
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