Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk kamerada
Tuzla D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca o şekilde yolculuk yaptı.
O esnada bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı. Sürücünün ‘Seni çekip internete atacağım’ demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘Çek çek, at at’ karşılığını verdi. Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.
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