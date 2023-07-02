Twitter’daki yeni döneme ilişkin İstanbul Barosu’ndan açıklama: ‘Haberleşme özgürlüğüne kısıtlama getirecek karar alabilir’

02 Temmuz 2023 Pazar, 17:15

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Twitter’daki yeni döneme ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik, “Şirket, haberleşme özgürlüğüne kısıtlama getirecek karar alabilir” uyarısında bulundu. Özmestik, kısıtlamaların devam etmesi durumda farklı platformların ortaya çıkacağını ifade etti.



