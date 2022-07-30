Uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası: İki taraf da şikayetçi oldu

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:48

Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki diş sağlığı merkezinde; 14 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında aralarında kira anlaşmazlığı ve üslup yüzünden husumet bulunan Ali Durak, müşteri gibi davranıp girdiği iş yerinde Dr. Ahmet ve Enver Göktaş kardeşleri sordu.

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