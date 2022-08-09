Ücretli otoyolda 'katlanır plaka' kurnazlığı

09 Ağustos 2022 Salı, 11:33

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez, çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanırken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle görüldü.

