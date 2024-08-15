Ulu Önder Atatürk'ün hayatına dair önemli noktaları aydınlatan o belgeler ortaya çıkarıldı

15 Ağustos 2024 Perşembe, 12:35













Atatürk'ün Diyarbakır'da Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde süt kardeşi Saime Hanım'la yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkarıldı. Doç. Dr. Kenan Özkan ve Prof. Dr. Sevilay Özer'in birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan belgeler sayesinde Atatürk'ün ilk gençlik dönemine ait önemli bilgiler elde edildi.