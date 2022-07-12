Tunceli'de tur minibüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 19 yaralı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:27

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolu Ağlayan Kayalar mevkinde meydana geldi. Malatya'dan Kurban Bayramı tatili için Karadeniz gezisine giden 44 S 0003 plakalı tur minibüsü, dönüş yolunda sürücüsü Mehmet Balıkçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda kontrollü olarak araç geçişi sağlandı.