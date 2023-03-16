Üniversitede şoförlükten akademisyenliğe
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 12 yıl şoför olarak çalışan Mustafa Soner Tok (39), bu sırada hepsi de ön lisans olan 5 farklı bölüm daha okuyup bitirdi. Son olarak yüksek lisans da yapan Tok, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü’nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden 2007'de mezun olan Mustafa Soner Tok, 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde şoför olarak işe başladı.
Tok, 12 yıl boyunca üniversitenin ulaştırma biriminde şoförlük yaparken aynı zamanda hepsi ön lisans iktisat, sosyoloji, bahçe tarımı, çocuk gelişimi ve ilahiyat bölümlerini farklı üniversitelerde okuyup diploma aldı.
Son olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri alanında da tezli yüksek lisans yapan Tok, 2022'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü’nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.
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