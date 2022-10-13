Üniversiteliler, topluma hizmet dersinde Meriç Nehri kıyısında çöp topladı

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

İspanyol akademisyen Begona Rodriguez, bir Türk arkadaşının davetiyle 8 yıl önce gezmek için Edirne'ye geldi. Tasarım eğitimi alan ve Türkiye'de 1 yıl kalmayı hedefleyen Rodriguez, arkadaşlarının tavsiyesiyle Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni kurulan Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kenti gezerken Tunca Nehri kıyısındaki plastik atıklar başta olmak üzere atılan çöpleri gören Rodriguez, ilk zamanlar bölgedeki atıkları toplayıp temizlik yaptı. Daha sonra belirli dönemlerde öğrencileri ve arkadaşları ile nehir kıyısında temizlik etkinlikleri düzenleyen Rodriguez, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için öğrencileri ve arkadaşları ile birlikte 'Plastiğe Hayır Platformu'nu kurdu. Rodriguez ile platform üyeleri, diğer çevreci sivil toplum örgütleriyle kentte çok sayıda atık toplama etkinlikleri düzenledi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin topluma hizmet dersi, Begona Rodriguez'in Meriç Nehri kıyısında düzenlediği temizlik etkinliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Sezgin Kondal, Edirne Sokak Canlarını Koruma Topluluğu (EDCANKO) üyeleri, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Edirne Dayanışma Ağı üyeleri yaklaşık 40 kişi katıldı. Rodriguez'in sahiplendiği eşek, katır ve 4 köpeğiyle katıldığı etkinlikte Meriç Nehri kıyısında 20 çöp paşeti atık toplandı.