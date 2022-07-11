Üretici isyan etti: 'Bu işin içinde olmasam kendime gömlek pantolon almam, alacak gücüm yok'
Türkiye’de gömlek üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de girdi maliyetlerinin fazlalığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Üreticiler fiyatların bir yılda dörde katlandığını ve 6 ayda 3 kez zam yapıldığını vurgulayarak daha önce böyle bir dönem yaşanmadığına dikkat çektiler.
İzmir'de özellikle gömlek, gelinlik ve pantolon gibi tekstil ürünlerinin nabzının tutulduğu Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki toptancı ve üreticiler, piyasa koşullarından dertli.
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