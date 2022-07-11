Üretici isyan etti: 'Bu işin içinde olmasam kendime gömlek pantolon almam, alacak gücüm yok'

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Türkiye’de gömlek üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de girdi maliyetlerinin fazlalığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Üreticiler fiyatların bir yılda dörde katlandığını ve 6 ayda 3 kez zam yapıldığını vurgulayarak daha önce böyle bir dönem yaşanmadığına dikkat çektiler.

ANKA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:03

İzmir'de özellikle gömlek, gelinlik ve pantolon gibi tekstil ürünlerinin nabzının tutulduğu Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki toptancı ve üreticiler, piyasa koşullarından dertli.

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Üretici zam enflasyon

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