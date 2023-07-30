Uzmanı tek tek anlattı: Konut krizi nasıl çözülecek?

30 Temmuz 2023 Pazar, 15:07

Tek başına ucuz arsa ile konut sorununun çözülemeyeceğini söyleyen TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, "Konut sorunu komplike bir sorun.





Sadece düşük fiyatlı arsa konut sorunu çözecek olsaydı, TOKİ konutlarında arsa maliyeti hiç yok ama bedavaya da veremiyoruz çünkü inşaat maliyeleri de yüksek" dedi.