Uzmanı tek tek anlattı: Konut krizi nasıl çözülecek?
Tek başına ucuz arsa ile konut sorununun çözülemeyeceğini söyleyen TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, "Konut sorunu komplike bir sorun. Sadece düşük fiyatlı arsa konut sorunu çözecek olsaydı, TOKİ konutlarında arsa maliyeti hiç yok ama bedavaya da veremiyoruz çünkü inşaat maliyeleri de yüksek" dedi.
Tek başına ucuz arsa ile konut sorununun çözülemeyeceğini söyleyen TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, "Konut sorunu komplike bir sorun.
Sadece düşük fiyatlı arsa konut sorunu çözecek olsaydı, TOKİ konutlarında arsa maliyeti hiç yok ama bedavaya da veremiyoruz çünkü inşaat maliyeleri de yüksek" dedi.
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