Uzmanından dikkat çeken uyarı! Kedi tüyü hangi durumlarda zararlıdır?
Uzmanından dikkat çeken uyarı!
Aksaray'da 18 yıldır veterinerlik yapan Cumali Asal, evcil hayvan sahiplerini parazit aşılar konusunda uyardı. Asal, "İç, dış parazit aşıları yapılmayan kediler ve köpeklerde gençlik hastalığı dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Aşı önemli, özellikle iç dış parazitlerini yaptırmaları gerekiyor. Şimdi halk arasında 'kedi tüyünü yuttuğumuz zaman hasta olur muyuz' gibi sorular soruluyor. Kedi tüyü hasta etmez, parazit aşıları yapılmayan canlılarımızın tüylerinin altındaki parazit yumurtaları hasta eder ama düzenli olarak parazitleri yapılan bir canlıda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz" dedi.
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